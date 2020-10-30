Столичні правоохоронці затримали чоловіка, який продавав наркотичні засоби

Зловмисник організував в орендованій квартирі роздрібну торгівлю наркотичними речовинами. За скоєне йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Співробітники поліції для перевірки документів зупинили автомобіль «Шевроле». Під час огляду правоохоронці виявили в салоні та вилучили пластикову пляшку з коричневою рідиною та пакет із подрібненою рослинною речовиною. Водій транспортного засобу повідомив, що надавав кур’єрські послуги з доставки товару. Вилучене правоохоронці направили на експертне дослідження, яке підтвердило, що це – наркотичні засоби.

У ході слідчих дій поліцейські встановили особу власника пакунку. У помешканні на вулиці Прирічній, яке він орендував, слідчі провели обшук, де виявили і вилучили близько одного кілограма подрібненої речовини рослинного походження, яка була розфасована у пластикові ємності та поліетиленові пакети. Крім того, у квартирі виявили гроші – 60 000 гривень, 500 євро та 2200 доларів США.

Зловмисником виявився 26-річний киянин, який спеціально винайняв квартиру, де налагодив роздрібний збут наркотичної речовини. Чоловік раніше не притягувався до кримінальної відповідальності. Наразі вилучене направили на проведення відповідної експертизи, після отримання висновків якої зловмиснику буде повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

За даним фактом слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від шести до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва