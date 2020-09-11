Столичні правоохоронці затримали чоловіка, який влаштував стрілянину на березі річки

Знайомий прийшов до подружжя та вчинив конфлікт, у ході якого вдарив жінку та зробив постріл із рушниці у бік чоловіка. За фактом хуліганства слідчі відкрили кримінальне провадження.

На спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що у Деснянському районі столиці невідомий вдарив жінку та здійснив постріл в сторону її чоловіка із предмету, схожого на мисливську рушницю. Для документування події на місце злочину негайно прибула слідчо-оперативна група територіального управління поліції.

«У ході відпрацювання даної події, ми з’ясували, що чоловік прийшов до подружжя, яке тимчасово проживає на території одного із островів столичної Троєщини та вчинив конфлікт. Жінка намагалась припинити сварку за що зловмисник вдарив її рушницею по голові, а у бік чоловіка зробив постріл, але, на щастя, не влучив.

Внаслідок проведення оперативно-розшукових заходів ми встановили місце знаходження підозрюваного. Із залученням спецпризначенців столичного КОРДу та полку поліції особливого призначення № 1, а також працівників річкової поліції зловмисника затримали на тому ж острові» — повідомив начальник кримінальної поліції Деснянського управління столичної поліції Андрій Табала.

Під час поверхневого огляду правоохоронці виявили у чоловіка предмет, схожий на пістолет, а неподалік знайшли рушницю. Усе вилучене направлено на експертизу.

Зловмисника затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі Деснянського управління поліції оголосили чоловіку про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Фігуранту загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. У ході досудового розслідування з’ясовуються усі обставини та причини конфлікту.

Відділ комунікації поліції Києва