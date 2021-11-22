Столичні правоохоронці затримали двох жінок, які поцупили телефон у перехожої

Зловмисниці прослідкували за потерпілою та при спуску в підземний перехід викрали у неї з сумки смартфон. Наразі правопорушницям повідомлено про підозру. Їм загрожує до п’яти років обмеження волі.

Під час відпрацювання території Голосіївського району столичні оперативники помітили двох жінок, які користуючись неуважністю перехожої, поцупили з її сумки мобільний телефон. Одна із фігуранток викрала, а потім передала його своїй товаришці.

Як розповів заступник начальника оперативно-пошукового відділу столичної поліції Володимир Мусійчук, правоохоронці негайно втрутились у ситуацію та наздогнали осіб для встановлення всіх обставин події:

«Ми викликали на місце слідчо-оперативну групу, яка виявила та вилучила у жінки ґаджет потерпілої. Зловмисниць затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це уродженки Закарпатської області 1985 та 2001 років народження, раніше судимі за скоєння майнових злочинів».

Слідчі Голосіївського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка. За погодженням із Голосіївською окружною прокуратурою обом фігуранткам повідомлено про підозру. Санкція статті передбачає до п’яти років обмеження волі. Наразі одній з фігуранток суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави, а іншій підозрюваній – цілодобовий домашній арешт.

«Наразі ми перевіряємо причетність затриманих до вчинення аналогічних злочинів, скоєних на території столиці», — додав майор поліції Володимир Мусійчук.

Відділ комунікації поліції Києва