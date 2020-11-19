Столичні правоохоронці затримали киянина за пропозицію хабара поліцейському

Аби мати змогу вільно розповсюджувати наркотичні речовини на території Подільського району, зловмисник запропонував працівнику карного розшуку відсоток від щомісячного заробітку. За фактом незаконних дій фігуранта слідчі розпочали три кримінальних провадження.

Під час реалізації оперативної інформації працівники Подільського управління поліції за процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 7 задокументували факт надання чоловіком неправомірної вигоди правоохоронцю.

Як повідомив начальник Подільського управління поліції Павло Василенко, правопорушник звернувся до поліцейського з пропозицією щомісяця надавати певну суму в обмін на не перешкоджання у виготовленні та розповсюдженні заборонених речовин:

«Чоловіка затримали одразу після передачі грошових коштів у розмірі 3400 гривень. За місцем мешкання фігуранта ми провели невідкладний обшук, під час якого виявили та вилучили наркотичні речовини, а також приладдя для їх виготовлення. Затриманим виявився

28-річний місцевий мешканець, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за зберігання наркотичних засобів».

За вказаним фактом слідчим відділом Подільського управління поліції розпочато кримінальні провадження за ч. 3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі), ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та за ч. 1 ст. 311 (Незаконне виробництво, виготовлення, зберігання чи пересилання прекурсорів) Кримінального кодексу України. Зловмиснику оголошено про підозру у скоєнні двох кримінальних правопорушень, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Підозрюваному загрожує від шести до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва