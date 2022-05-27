Столичні правоохоронці затримали озброєну групу автокрадіїв, що викрали 39 одиниць авто- та мототранспорту

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури затримано шістьох зловмисників, які за попередньою змовою, організували злочинне угруповання задля викрадання транспортних засобів (ч. 3 ст. 289 КК України).



Згідно з матеріалами слідства, у березні 2022 року учасники угруповання, озброївшись автоматичною зброєю та розподіливши ролі кожного з них, прибули на територію спецмайданчика для тимчасового зберігання транспортних засобів, розташованого у Бориспільському районі Київської області.



Погрожуючи охоронцям майданчика застосуванням насильства, зловмисники незаконно заволоділи 34 мотоциклами та 5 автомобілями різних марок, після чого перевезли їх до невстановленого досудовим розслідуванням місця.

За результатом проведених заходів правоохоронцям вдалося встановити особи учасників організованої групи та затримати їх у порядку ст. 208 КПК України.

Затримані — п’ятеро громадян України та громадянин Грузії віком від 25 до 54 років. Троє з них раніше притягувалися до кримінальної відповідальності, один — перебуває у статусі обвинуваченого.

Правоохоронці провели за місцем проживання зловмисників санкціоновані обшуки та вилучили мобільні телефони, зброю, записи та документи.

Також у ході слідства встановлено місцезнаходження 10 раніше викрадених транспортних засобів — 5 мотоциклів та 5 автомобілів.

На цей час затриманим особам повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Слідство триває.

Викрито злочинну діяльність прокурорами спільно зі слідчими СУ ГУ Нацполіції у місті Києві за оперативного супроводження співробітників Управління карного розшуку ГУ Нацполіції у місті Києві та Головного управління з протидії загрозам управлінню державою ДЗНД СБ України.

Пресслужба Київської міської прокуратури