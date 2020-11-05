Столичні правоохоронці затримали підозрюваних у розбійному нападі та угоні автомобіля у Деснянському районі

Їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

До чергової частини Деснянського управління поліції надійшла інформація про розбійний напад на квартиру на вулиці Лисківська. Заявник повідомив, що його сестра з поплічниками зайшла до приміщення та, погрожуючи ножем, заволоділа великою сумою грошей після чого вони втекли на автомобілі його матері.

Як повідомив начальник кримінальної поліції Деснянського управління поліції Андрій Табала, у результаті комплексної оперативної роботи працівники кримінальної поліції територіального підрозділу протягом короткого проміжку часу встановили та затримали підозрюваних у вчиненні даного правопорушення:

«Ми з’ясували, що організаторкою стала 41-річна родичка потерпілого. Вона разом зі своєю 34-річною подругою та молодиком 1996 року народження зайшли до квартири в якій мешкали її брат та мати. Погрожуючи ножем та застосувавши до потерпілих силу, вони заволоділи 40 000 гривень, після чого відібрали ключі від автівки потерпілих та втекли на ній. Ми вилучили у правопорушників ніж та частину грошей, іншу — вони встигли витратити на власний розсуд. Автомобіль повернуто власникам. Усі троє підозрюваних — раніше не судимі місцеві мешканці».

Фігуранти затримані у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

«Слідчим відділом Деснянського управління поліції за погодження з Київською місцевою прокуратурою № 3 усім трьом зловмисникам повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого частиною 3 статті 187 (Розбій, поєднаний з проникненням у житло), а 41 – річній організаторці цього нападу ще й за частиною 2 статті 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом, поєднане з насильством) Кримінального кодексу України. Нападникам загрожує від семи до дванадцяти років ув’язнення з конфіскацією майна», – додав Андрій Табала.

Відділ комунікації поліції Києва