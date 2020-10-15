Столичні правоохоронці затримали підозрюваного у розбійному нападі на відділення пошти

Зловмиснику повідомлено про підозру та суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, з-під якого він втік. Однак провівши комплекс оперативно-розшукових заходів правоохоронці затримали нападника та наразі він під вартою. Чоловіку загрожує до дванадцяти років з конфіскацією майна.

На початку липня до столичної поліції надійшло повідомлення про розбійний напад на поштове відділення на вулиці Данькевича Деснянського району столиці. На місці працювали слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, кінологи зі службовим собакою.

Начальник кримінальної поліції Деснянського управління поліції Андрій Табала розповів про те, що невідомий, прикривши обличчя за допомогою маски та капюшону, зайшов до установи та зробивши один постріл у стелю, а далі почав погрожувати працівницям застосувати пістолет, якщо вони не віддадуть гроші.

«Зловмисник забрав близько восьми тисяч гривень та втік. Під час першочергових слідчо-оперативних дій з місця події ми вилучили записи з камери відеоспостереження, а орієнтування з прикметами зловмисника розіслали нарядам поліції. Згодом ми встановили особу, причетну до вчинення тяжкого злочину та затримали його. Ним виявився киянин, 1982 року народження, раніше не судимий».

У рамках відкритого кримінального провадження слідчі повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Однак чоловік припинив відповідати на дзвінки слідчого, а з місця проживання зник.

«Провівши комплекс оперативно-розшукових заходів ми встановили місцезнаходження злочинця та затримали його. Слідчі Деснянського управління поліції звернулися до районного суду із клопотанням про зміну міри запобіжного заходу на взяття під варту. Наразі чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання та за скоєне йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна», – додав Андрій Табала.

Відділ комунікації поліції Києва