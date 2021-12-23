Столичні правоохоронці затримали шахраїв, які ошукували чоловіків під час побачень

Зловмисники створили у соціальній мережі декілька анкет з акаунтами дівчат, які нібито у пошуках заможних чоловіків. Далі при зустрічі в кафе фігуранти шахрайським шляхом заволодівали грошима потерпілих. Тепер їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У ході реалізації оперативної інформації працівники управління міграційної поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві за силової підтримки спецпризначенців полку № 1 та за процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрили злочинну діяльність групи осіб, які ошукували громадян та заволодівали їх грошима. Трьох осіб затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Начальник управління міграційної поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Денис Дем’янюк розповів, що фігуранти орендували приміщення та замаскували його під кафе:

«Злочинна схема полягала у шахрайському заволодінні грошовими коштами громадян шляхом розміщення у соціальних мережах анкет дівчат, які нібито у пошуках заможних кавалерів. У подальшому потерпілому призначали побачення у кафе в Печерському районі столиці. Під час зустрічі у закладі дівчина замовляла нібито дорогі алкогольні напої та їжу на виніс, як обіцянка продовження вечора. Далі їм виносили у пакеті замовлення, чоловік розраховувався, дівчина забирала з собою пакунок, але насправді це був муляж, бо у ньому не було придбаних дорогих продуктів».

На виході з кафе за вигаданою легендою зловмисниця залишала чоловіка, поверталася у кафе з оплаченим «замовленням» та передавала його для використання з іншим потерпілим. Під час чергового «побачення» правоохоронці затримали трьох фігурантів.

«Організував злочинну схему громадянин іншої держави, 1999 року народження, якому допомагала уродженка Волині, 2002 року народження, та уродженець Закарпатської області, 1997 року народження. Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною четвертою, третьою, першою статті 190 Кримінального кодексу України – шахрайство. За процесуального керівництва Київської міської прокуратури слідчі готують повідомлення про підозру затриманим та клопотання до суду щодо обрання запобіжних заходів. Їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна», — додав полковник поліції.

На даний час поліцейські встановлюють участь й інших осіб, які можуть бути причетні до шахрайської діяльності. Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації поліції Києва