Столичні правоохоронці затримали уродженця Чернівців, який угнав та розбив авто

Спочатку зловмисник викрав номерні знаки з іншої автівки, а потім за допомогою викрутки проник до салону «Ауді», запустив двигун та поїхав. Під час руху його намагались зупинити працівники патрульної поліції для перевірки документів, однак він почав тікати та не впорався з керуванням, врізавшись у стовп. За скоєне чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Під час патрулювання Святошинського району патрульні поліцейські вирішили зупинити автомобіль на іноземних номерах задля перевірки документів. Однак на вимогу правоохоронців водій транспортного засобу не відреагував та почав тікати.

За інформацією тимчасово виконуючого обов’язки начальника Подільського управління поліції Дмитра Кожухівського, під час втечі зловмисник не впорався з керуванням та врізався у стовп автозаправної станції на проспекті Академіка Палладіна:

«Після зіткнення порушник залишив автівку та намагався втекти, але патрульні його наздогнали та встановили, що вказаний транспортний засіб йому не належить. У подальшому ми з’ясували, що спочатку фігурант зняв номерні знаки з іншої автівки, а потім у провулку Квітневому за допомогою викрутки проник до салону «Ауді», запустив двигун та, змінивши номери на викрадені, поїхав».

Під час огляду салону іномарки правоохоронці виявили та вилучили знаряддя вчинення злочину та інші речові докази. 45-річного уродженця Чернівців затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Також поліцейські з’ясували, що зловмисник раніше скоїв аналогічний злочин та матеріали кримінального провадження перебувають на розгляді у суді.

«За даним фактом слідчим відділом Подільського управління поліції розпочато кримінальне провадження за частиною другою статті 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Найближчим часом затриманому буде повідомлено про підозру, також слідчі готують клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої», — додав Дмитро Кожухівський.

Відділ комунікації поліції Києва