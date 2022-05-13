Столичні правоохоронці затримали жінку з наркогрибами та пігулками

У порушниці вилучили метамфетамін, псилоцибінові гриби та наркотичні пігулки, які направили на відповідні експертизи. Фігурантці загрожує до п’яти років тюремного ув’язнення.

У ході реалізації оперативної інформації співробітники управління боротьби з наркозлочинністю у місті Києві спільно зі слідчими Святошинського управління поліції викрили місцеву мешканку у зберіганні психотропних та наркотичних речовин.

Під час поверхневого огляду у жінки виявили речовини, схожі на метамфетамін, псилоцибінові гриби та сім пігулок психотропної дії. Заборонені засоби вилучили та направили на проведення відповідних експертиз. Раніше не судиму уродженку Полтавської області, 1997 року народження, затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчим відділом Святошинського управління поліції розслідується кримінальне провадження, розпочате за ч. 2 ст. 309 Кримінального кодексу України – незаконне зберігання наркотичних, психотропних речовин або їх аналогів у великих розмірах. Після проведення експертизи вилучених речовин спільно з процесуальним керівником Святошинської окружної прокуратури буде вирішено питання про повідомлення фігурантці про підозру. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

Відділ комунікації поліції Києва