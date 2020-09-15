Столичні правоохоронці затримали зловмисника, який пограбував киянина

Після скоєння злочину, чоловік сів у свою автівку та поїхав у невідомому напрямку. Упродовж години по орієнтуванню його затримали співробітники поліції.

На спецлінію 102 надійшло повідомлення від місцевого мешканця, що неподалік станції метро «Почайна» його пограбував невідомий чоловік, а потім втік на автомобілі «Оpel».

На вказану адресу прибула слідчо-оперативна група Оболонського управління поліції. На місці події потерпілий розповів співробітникам поліції, що між ним та перехожим виник конфлікт, після чого зловмисник його штовхнув, вихопив сумку та втік. Свідки інциденту надали опис зовнішності грабіжника, марку і державний номер автомобіля на якому він поїхав.

Провівши першочергові слідчі дії, поліцейські неподалік від місця події виявили документи, банківські картки та ключі потерпілого. Згодом на вулиці Полярній співробітники поліції зупинили автівку, у якій знаходився зловмисник з викраденим майном. У нього вилучили сумку, гаманець з грошима та телефон, які належали потерпілому.

Правоохоронці затримали чоловіка в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 58-річний киянин, який раніше не притягувався до кримінальної відповідальності.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. За скоєне зловмиснику загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва