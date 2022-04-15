Столичні слідчі повідомили про підозру чоловіку у здійсненні колабораційної діяльності

Підозрюваний передавав матеріальні ресурси воєнізованим формуванням держави-агресора та підтримував дії російських військових проти України. За скоєне йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Слідчі Печерського управління поліції спільно зі співробітниками Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Печерської окружної прокуратури викрили чоловіка у передачі матеріальних ресурсів збройним та воєнізованим формуванням російської федерації.

За даним слідства з 26 по 31 березня поточного року 39-річний житель Київщини, будучи обізнаним про факт ведення війни російською федерацією проти України, з метою підтримки держави-агресора на тимчасово окупованій території України, здійснював активну системну передачу матеріальних ресурсів збройним та воєнізованим формуванням росії. Фігурант за місцем проживання у Бучанському районі Київської області надавав окупантам продукти, дозволяв перебувати та харчуватися у власній оселі та підтримував дії російських військових проти нашої держави.

Правоохоронці провели санкціонований обшук за місцем мешкання колаборанта, у ході якого виявили прапор російської федерації.

Слідчі за процесуального погодження окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України — колабораційна діяльність. Санкція інкримінованої статті передбачає позбавлення волі до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна. Наразі до суду подано клопотання про обрання чоловіку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Києва