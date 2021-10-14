Столичні слідчі повідомили про підозру двом нападникам, які відібрали у киянина 25 000 доларів

Правопорушники забризкали очі чоловіка сльозогінним газом та побили. Проте далеко втекти з грішми зловмисникам завадили патрульні поліцейські, які оперативно відреагували на виклик потерпілого. За скоєне затриманим загрожує до п’ятнадцяти років в’язниці з конфіскацією майна.

До столичної поліції на спецлінію 102 від чоловіка надійшло повідомлення про те, що біля під’їзду будинку на вулиці Березняківській двоє невідомих у балаклавах побили його та відібрали куртку з грішми у кишенях. Заявник детально описав нападників і правоохоронці негайно розпочали їх пошуки.

Як розповів начальник Дніпровського управління поліції Андрій Пасічник, за кілька хвилин неподалік від місця скоєння злочину патрульні поліцейські помітили двох чоловіків, схожих за описом, а відтак затримали для перевірки:

«У зловмисників виявили 25 000 доларів США, походження яких вони відмовилися пояснити. Тож у подальшому обох фігурантів ми затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, а речові докази — гроші, рукавички та балаклави вилучили».

Нападниками виявилися уродженці Дніпропетровської та Запорізької областей, 1989 та 1992 років народження. Раніше вони не потрапляли у поле зору правоохоронців.

«Розпочато кримінальне провадження за частиною четвертою статті 187 Кримінального кодексу України – розбій. За процесуального керівництва окружної прокуратури ми повідомили фігурантам про підозри у скоєнні злочину та підготували клопотання до суду щодо обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Чоловікам загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна», — зазначив полковник поліції.

Відділ комунікації поліції Києва