Столичні слідчі повідомили уродженцю Чернігівщини про підозру за вбивство чоловіка на Лисій Горі

За місцем мешкання зловмисника поліцейські виявили речі потерпілого та сумку з ремінцем, яким ймовірно задушено потерпілого. Підозрюваному загрожує до п’ятнадцяти років тюремного ув’язнення.

До столичної поліції по спецлінії 102 від перехожих надійшов виклик про те, що на Лисій Горі у Голосіївському районі вони виявили чоловіка зі слідами насильницької смерті. На місце події невідкладно виїхали наряди патрульної поліції, слідчо-оперативні групи Головного та територіального управлінь поліції, кінолог зі службовим собакою та інші профільні служби.

Як розповів начальник слідчого відділення Голосіївського управління поліції Олег Самойлик, під час огляду криміналісти виявили на тілі чоловіка три різні види ушкоджень:

«За попередньою інформацією, потерпілого спочатку били каменем по голові, потім душили, а наостанок зловмисник вдарив йому ножицями у горло. Остаточна причина смерті буде встановлена після отримання висновку судово-медичної експертизи».

У ході проведення оперативно-розшукових заходів працівники відділу кримінальної поліції встановили особу загиблого. Це – уродженець Рівненської області, 1974 року народження. Також правоохоронці з’ясували, що до насильницької смерті потерпілого причетний 34-річний раніше судимий за вбивство уродженець Чернігівської області.

«Ми затримали фігуранта у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час невідкладного обшуку за місцем його мешкання у столиці, а це – територія гаражного кооперативу, ми виявили та вилучили мобільний телефон, банківську карту, а також речі загиблого, сумку з ремінцем, ідентичним тому, яким душили чоловіка. Все направлено на проведення відповідних експертиз», — додав підполковник поліції.

У ході досудового розслідування слідчі встановили, що напередодні чоловіки познайомились та розпивали спиртні напої на Лисій горі. Під час застілля між ними виник словесний конфлікт, який переріс у штовханину та бійку.

Слідчі Голосіївського управління поліції повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. На період досудового розслідування районний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва

Христина Кір’якова