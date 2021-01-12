Столичні спецпризначенці затримали чоловіка за розбійний напад на перехожу

Застосувавши газовий балончик, нападник вирвав із рук жінки сумку та втік. Зараз затриманий перебуває під вартою, йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Близько 21-ї години до столичної поліції надійшло повідомлення щодо розбійного нападу на жінку на вулиці Ружинській. За декілька хвилин на місце події прибули слідчо-оперативна група та спецпризначенці.

Як розповів начальник відділу поліції № 3 Шевченківського управління поліції Ігор Леус, правоохоронці опитали 55-річну потерпілу та встановили прикмети нападника:

«Ми з’ясували, що жінка поверталась додому та біля під’їзду будинку на неї напав невідомий. Нападник застосував газовий балончик, а потім вирвав із руку потерпілої сумку та втік. Співробітники карного розшуку та спецпризначенці почали відпрацьовувати територію та неподалік від місця скоєння злочину затримали чоловіка, схожого за описом, якого у подальшому впізнала заявниця».

Нападника, 1981 року народження, затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Він – раніше судимий за скоєння пограбування та крадіжок.

«Розпочато кримінальне провадження за частиною першою статті 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Слідчі за процесуального керівництва місцевої прокуратури № 10 повідомили затриманому про підозру у скоєнні злочину. Шевченківський районний суд столиці обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою», — додав Ігор Леус.

Відділ комунікації поліції Києва