Столичний дільничний офіцер поліції затримав чоловіка з пакунком прекурсорів

У відділенні пошти порушник отримав посилку із забороненою речовиною. Розпочато кримінальне провадження, у рамках якого поліцейські встановлюють осіб, причетних до розповсюдження наркотиків на території Києва.

До співробітників Голосіївського управління поліції надійшла оперативна інформація про те, що на проспекті Валерія Лобановського планується отримання поштового відправлення, в якому, імовірно, містяться наркотики.

За словами начальника сектору превенції Голосіївського управління поліції Андрія Вернігора, дільничні прийняли рішення перевірити інформацію та затримали одержувача:

«На вимогу показати вміст пакунку чоловік почав нервувати, але після роз’яснення норм законодавства надав згоду та відкрив посилку. Там ми виявили згорток із фольги, в якому містилася жовта кристалічна речовина, схожа на прекурсори. Для документування події викликали слідчо-оперативну групу районного управління».

Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це — раніше не судимий 37-річний уродженець Вінницької області. Пакунок із невідомою речовиною жовтого кольору направлено на проведення відповідної експертизи.

Правоохоронці Голосіївського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 311 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів) Кримінального кодексу України. Після отримання висновку експертизи про наявність у вилученому заборонених речовин слідчі матимуть підстави повідомити чоловіку про підозру у вчиненні злочину. Санкція статті передбачає від двох до п’яти років позбавлення волі.

Також у рамках кримінального провадження поліцейські встановлюють інших осіб, причетних до розповсюдження наркотичних речовин на території столиці. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Києва