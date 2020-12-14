Столичний патрульний підозрюється у незаконному затриманні особи під час несення служби на Луганщині 

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури повідомлено про підозру інспектору Управління патрульної поліції в м. Києві у перевищенні влади, що супроводжувалося насильством та застосуванням спеціальних засобів (ч. 2 ст. 365 КК України).

За даними слідства, у лютому 2018 році патрульний поліцейський, який на той час був відряджений для проходження служби до Управління патрульної поліції в Луганській області, за відсутності законних підстав застосував прийом рукопашного бою та незаконно затримав громадянина, який у цей час проводив відеофіксацію порушень правил дорожнього руху екіпажем патрульної поліції. Від протиправних дій правоохоронця потерпілому було завдано легкі тілесні ушкодження.

Наразі тривають слідчі та процесуальні дії, вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється територіальним управлінням ДБР, розташованим у місті Краматорську, оперативний супровід – Луганським управлінням Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України.

Нагадуємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Довідково: санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленняволі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури