Столичний патрульний поза службою затримав ймовірного вбивцю

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Зміна інспектора несподівано розпочалась раніше ніж зазвичай. Поспішаючи на ранкове шикування, поліцейський помітив перехожого на своєму шляху. Громадянин був схожий на особу з орієнтування, яку розшукували за тяжкий злочин — вбивство. Впевненості додало те, що патрульний раніше вже затримував його за інше правопорушення.

Коли інспектор підійшов до громадянина, щоб перевірити його особу, той почав нервувати та чинити опір. Патрульний рішуче та професійно затримав ймовірного зловмисника.

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Перевіривши його за поліцейськими базами, інспектор встановив, що останній дійсно перебуває в активному розшуку за вчинення кримінального правопорушення. Затриманий скоїв два розбої за один день. В одному з яких, поранив чоловіка, який згодом помер у лікарні.

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Інспектор викликав слідчо-оперативну групу Оболонського управління поліції.

Пишаємося нашим патрульним та дякуємо за службу!

Патрульна поліція України

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