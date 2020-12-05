Столичний суд обрав чоловіку покарання за спробу зґвалтування киянки

Під час досудового розслідування зловмисник перебував під вартою. Фігуранта засуджено до трьох років позбавлення волі.

Подія сталася у серпні поточного року. До поліції Києва звернулася 19-річна мешканка Голосіївського району із заявою про те, що наглядно знайомий намагався її згвалтувати.

Досудовим розслідуванням встановлено, що напередодні дівчина загубила сумку, яку знайшов її 51-річний знайомий і пообіцяв повернути під час зустрічі. Однак у момент передачі сумки чоловік схопив дівчину, штовхнув та повалив її на землю. Потерпіла почала кликати на допомогу та опиратися.

Поруч із місцем події проходила жінка, яку побачив зловмисник. Скориставшись цим моментом, дівчина вирвалася та втекла. Згідно з висновком судово-медичної експертизи, зловмисник, намагаючись вчинити злочин, завдав потерпілій легкі тілесні ушкодження.

Протягом доби поліцейські розшукали та затримали правопорушника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився уродженець столиці без постійного місця проживання, який більше тридцяти років провів за ґратами за вчинення злочинів, зокрема майнових.

Після проведення першочергових слідчих дій йому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 152 (Незакінчений замах на зґвалтування) Кримінального кодексу України. Під час досудового розслідування чоловік перебував під вартою.

Слідчі територіального управління поліції зібрали достатньо доказів для направлення матеріалів кримінального провадження до Голосіївського районного суду столиці, який призначив зловмиснику покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва