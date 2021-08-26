Столичний суд оголосив вирок чоловіку, який скоїв розбійний напад на обмінник
Зловмисник вимагав від касира установи віддати йому гроші, погрожуючи підірвати приміщення учбовою гранатою. За скоєне чоловіку призначено два роки іспитового терміну.
Подія відбулась в червні цього року на вулиці Наталії Ужвій. До поліції Києва звернулась касир пункту обміну валюти з повідомленням про те, що невідомий вимагав віддати гроші, погрожуючи боєприпасом.
Під час проведення спеціальної поліцейської операції правоохоронці затримали підозрюваного неподалік від місця вчинення злочину — порушник переховувався у власній оселі. Гранату, якою він погрожував касиру, слідчі вилучили та направили на експертизу. Згідно з висновком експертів, боєприпас визнано учбовим.
Слідчі повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України, та по закінченню досудового розслідування направили матеріали кримінального провадження разом із обвинувальним актом до суду.
Вироком Подільського районного суду міста Києва чоловіка визнано винним в інкримінованому злочині та призначено покарання у вигляді позбавлення волі на три роки. Окрім цього, на підставі ст. 75 Кримінального кодексу України, обвинуваченого звільнено від відбування покарання з призначенням іспитового строку два роки.
Відділ комунікації поліції КиєваTweet