Столичний суд оголосив вирок чоловіку за ножове поранення знайомого

Під час застілля між товаришами виник конфлікт, у результаті чого один із чоловіків схопив ніж та вдарив свого знайомого у живіт. За нанесення тяжкого тілесного ушкодження фігурант п’ять років проведе у в’язниці.

Нагадаємо, влітку минулого року до Солом’янського управління поліції надійшла інформація про те, що з вулиці Смілянської із ножовим пораненням госпіталізовано 54–річного чоловіка. На місце негайно вирушили співробітники оперативно-пошукового сектору та слідчо-оперативна група районного управління поліції.

У ході проведення першочергових слідчих дій працівники поліції з’ясували, що під час розпиття алкогольних напоїв, через ревнощі до спільної знайомої, у потерпілого виник словесний конфлікт із товаришем. Згодом суперечка переросла у бійку, під час якої 57-річний опонент дістав з кишені ніж та вдарив свого знайомого у живіт.

Протягом години оперативники встановили місцезнаходження нападника та затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. В свою чергу слідчі зібрали необхідні доказові матеріали та повідомили місцевому мешканцю про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Після завершення досудового розслідування матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом правоохоронці направили до Солом’янського районного суду, який визнав чоловіка винним у скоєнні даного злочину та призначив йому покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва