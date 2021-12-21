Столичний суд призначив покарання чоловіку за хибне повідомлення про замінування квартири

Перебуваючи напідпитку, порушник зателефонував на спецлінію 103 та повідомив, що в його оселі знаходиться вибуховій пристрій. За скоєне суд призначив йому рік іспитового терміну.

Нагадаємо, наприкінці травня цього року до поліції Києва від лікарів надійшла інформація про те, що їм зателефонував невідомий та заявив про мінування квартири у житловому будинку на вулиці Івана Виговського. Для відпрацювання виклику на місце вирушили представники усіх профільних служб.

Вибухотехніки разом із кінологами та службовими собаками перевірили приміщення, проте будь-яких небезпечних пристроїв не знайшли. У квартирі правоохоронці виявили 33-річного місцевого мешканця, який перебував в стані алкогольного сп’яніння. Чоловік пояснив свої дії тим, що напередодні він посварився з дружиною, деякий час вживав спиртні напої та зробив хибний виклик.

Відомості щодо події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувано за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України – завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів в власності. За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури фігуранту повідомлено про підозру та по завершенню досудового розслідування матеріали кримінального провадження разом із обвинувальним актом скеровано до суду для розгляду справи по суті.

Вироком Подільського районного суду міста Києва обвинуваченого визнано винним у скоєнні злочину та призначено покарання у вигляді двох років позбавлення волі.

Окрім цього, на підставі ст. 75 Кримінального кодексу України, порушника звільнено від відбування покарання з призначенням одного року іспитового терміну.

Відділ комунікації поліції Києва