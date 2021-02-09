Столичний суд призначив покарання двом чоловікам за розбійний напад на неповнолітніх

Погрожуючи ножем та газовим балончиком, зловмисники відібрали у двох підлітків мобільні телефон і втекли. За скоєне один із чоловіків проведе за ґратами сім років та шість місяців із конфіскацією майна, а інший – сім років із конфіскацією майна.

До столичної поліції надійшло повідомлення про те, що на проспекті Повітрофлотському двоє невідомих під погрозою застосування ножа та сльозоточивого газу відібрали у неповнолітніх мобільні телефони. За вказаною адресою негайно виїхали поліцейські полку поліції особливого призначення № 2 та слідчо-оперативна група Солом’янського управління поліції.

Прибувши на виклик, працівники поліції поспілкувались із потерпілими, які пояснили, що до них підійшли двоє чоловіків та попросили мобільний телефон, аби викликати таксі. Коли хлопці відмовили надати слухавку та запропонували самостійно викликати автівку, зловмисники почали погрожувати ножем та газовим балончиком, а після відібрали мобільні телефони та, дочекавшись таксі, поїхали.

У ході відпрацювання отриманої інформації поліцейські розшукали транспортний засіб, яким втекли нападники, та, поспілкувавшись із водієм, встановили місцезнаходження фігурантів. Чоловіків затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Вони – уродженці Сумщини та Донеччини. Один із них притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжок, грабежів та хуліганських дій.

Зібравши усі необхідну доказову базу, слідчі повідомили фігурантам про підозру, а суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі вироком Солом’янського районного суду у місті Києві за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України, одного із чоловіків засудили до семи років та шести місяців позбавлення волі з конфіскацією майна, а іншого – до семи років ув’язнення з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва