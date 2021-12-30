Столичний суд призначив покарання іноземцю за крадіжку з автомобіля

На час досудового розслідування чоловік перебував під нічним домашнім арештом.

У ході відпрацювання території Голосіївського району оперативники на вулиці Героїв Оборони помітили невідомого, що підозріло себе поводив біля припаркованого транспортного засобу. Побачивши поліцейських, чоловік почав втікати, однак правоохоронці швидко його зупинили та з’ясували, що порушник викрав з салону авто барсетку з документами та грошима.

Поліцейські затримали правопорушника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та вилучили речові докази. Слідчі територіального управління поліції повідомили зловмиснику про підозру та скерували зібрані матеріали кримінального провадження до суду. Під час досудового розслідування фігурант перебував під нічним домашнім арештом.

Вироком Голосіївського суду Києва підсудного визнано винним у вчиненні злочину та призначено покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі. Однак згідно зі ст. 75 Кримінального кодексу України, суд звільнив обвинуваченого від покарання та встановив іспитовий строк тривалістю три роки.

Відділ комунікації поліції Києва