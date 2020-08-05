Столичний суд визначив раніше судимому киянину чергове покарання за пограбування перехожої

Зловмисник штовхнув потерпілу на землю, бризнув в очі сльозогінним газом, після чого зірвав із її шиї срібний ланцюжок та забрав із сумки цінні речі. За скоєне він чотири роки та чотири місяці проведе за гратами.

До столичної поліції звернулась дівчина та повідомила про те, що на вулиці Залізничній її пограбував незнайомий чоловік. Для встановлення усіх обставин події за вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група Солом’янського управління поліції.

Працівники поліції з’ясували, що заявниця звернулась до незнайомця по допомогу, оскільки заблукала та не могла знайти вихід до однієї з вулиць району.

Чоловік пообіцяв провести за вказаною адресою, однак через декілька метрів штовхнув її на землю та бризнув в очі з газового балончика. Після цього зірвав з шиї дівчини срібний ланцюжок, а також забрав із сумки гроші та мобільний телефон.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили місцезнаходження правопорушника та затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Зловмисник – мешканець столиці, який притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжок, грабежів, розбійних нападів та шахрайських дій.

Вироком Солом’янського районного суду у місті Києві чоловіка за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України, засудили до чотирьох років та трьох місяців позбавлення волі.

Окрім цього, на підставі ст. 70 (Призначення покарання за сукупністю кримінальних правопорушень) Кримінального кодексу України, вирішено частково приєднати невідбуте покарання за крадіжку та остаточно призначити зловмиснику покарання у вигляді позбавлення волі строком на чотири роки та чотири місяці.

Відділ комунікації поліції Києва