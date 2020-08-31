Столичного адвоката затримали за незаконне заволодіння комунальним майном Львівської міської ради

Шахрай два місяці переховувався від слідства

Поліція затримала адвоката з Київщини, який незаконно заволодів комунальним майном.

Як пише «Четверта студія», у відділі комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області повідомили, що правоохоронці затримали адвоката, причетного до незаконного заволодіння приміщенням та земельною ділянкою у Львові.

Як зазначається, сьогодні, 31 серпня, за клопотанням слідчих, суд обере підозрюваному, який впродовж двох місяців переховувався від слідства, запобіжний захід.

Як встановили слідчі поліції Львівщини, адвокат, 44-річний мешканець Київської області причетний до незаконного заволодіння приміщенням площею майже 260 квадратних метрів та земельною ділянкою площею більше ніж пів гектара, які перебувають у комунальній власності Львівської міської ради.

У червні слідчі за процесуального керівництва прокуратури Львівської області повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч.2 ст.28, ч.4 ст.358 (Використання підробленого документа, вчиненого за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України, ч.3 ст.27, ч.4 ст.190 (Шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України та ч.3 ст.27, ч.2 ст.209 (Легалізація (відмивання) майна, отриманого злочинним шляхом, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.