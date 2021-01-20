Столичного нотаріуса обвинувачують у шахрайстві з будівлею поруч з «Арсеналом»

20 січня 2021 року в Печерському райсуді Києва слухатимуть справу за обвинуваченням Олександра Левашова.

Про це пише видання «Наші гроші» з посиланням на сайт «Судова влада». Левашов – приватний нотаріус із Києва.

Потерпілим в цій справі на «Судовій владі» вказано ТОВ «Управління та експлуатації рекреаційно-готельних проектів» (ТОВ «УЕРГП»).

Судячи з даних судового реєстру, йдеться про кримінальне провадження №42017000000004262 від 17 листопада 2017 року. Як каже слідство, у жовтні 2017 року нотаріус Левашов «на підставі підроблених документів незаконно вніс зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР)».

Судячи з даних системи Youcontrol, у ТОВ «УЕРГП» змінився керівник та засновник. Ним став В’ячеслав Іванченко. Як виявило слідство, Іванченко є особою без постійного місця проживання, 2017 року засуджений вироком Херсонського міського суду Херсонської області за ч. 1 ст 185 («Крадіжка»), тривалий час слідство взагалі не могло знайти Іванченка і не зрозуміло, чи знайшло.

Також Левашов зареєстрував у ЄДР ТОВ «Сіті гард груп», засновником якого стало, зокрема, ТОВ «УЕРГП», а бенефіціаром якого досі значиться Іванченко. Досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі підробленого акту приймання-передачі від 20 жовтня 2017 року нежиле приміщення – корпус №21 (літ В) загальною площею 910 кв. м – розташоване у м. Київ по вул. Московська, 8, належне ТОВ «УЕРГП», незаконно передали у власність ТОВ «Сіті гард груп».

В подальшому, нерухомість передали ТОВ «Ріелті стендерт» на підставі договору купівлі-продажу від 23 жовтня 2017 року, посвідченого нотаріусом Левашовим, що в той же день було зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (ДРРП). В подальшому, відповідно до договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі товариства від 06 листопада 2017 року 100% частки у статутному капіталі ТОВ «Ріелті Стендерт» в розмірі 900 тис грн. продали іншій особі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що насправді 26 лютого 2016 року директором ТОВ «УЕРГП» було обрано іншого керівника, не Іванченка, якого єдиний, справжній учасник товариства не змінювала, нежитлове приміщення на Московській нікому не відчужувала та в оренду нікому не передавала.

За даними судового реєстру, 13 квітня 2020 року нотаріусу повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ККУ («Види співучасників», в ч. 5 йдеться про пособників), ч. 4 ст. 190 ККУ («Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою», карається позбавленням волі від 5 до 12 років з конфіскацією майна). 24 квітня 2020 року нотаріуса посадили під домашній арешт у нічний час доби.

Досудове слідство вели СУ ГУНП в м. Києві під процесуальним наглядом прокуратури м. Києва. Як зазначало слідство, відповідно до наказу Головного територіального управління юстиції у м. Києві від 01 березня 2018 року №189/8 та наказу Головного територіального управління юстиції у м. Києві від 06 березня 2018 року №230/8 02 Олександра Левашова перевіряли щодо дотримання ним порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил ведення нотаріального діловодства за період з 10 вересня 2016 року по день перевірки включно. Утім, на час написання цієї новини Левашов у переліку нотаріусів, яким мін’юст анулював доступ до реєстрів, не значиться і за даними Єдиного реєстру нотаріусів, є діючим нотаріусом.

Ще Олександр Левашов значиться обвинуваченим у справі 753/19546/20 в межах кримінального провадження, яке зараз слухається в Дарницькому райсуді Києва. За даними сайту «Судова влада», найближче засідання буде 22 лютого 2021 року, але деталей судовий реєстр поки не містить.