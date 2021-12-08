Столичного нотаріуса підозрюють у тому, що він посвідчив шахраям продаж землі в Козині на 52 мільйони

Шевченківський суд Києва помістив нотаріуса під нічний домашній арешт.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на ухвалу від 2 грудня.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідуються факти підроблення довіреності та шахрайське заволодіння вісьмома земельними ділянками в елітному селищі Козин вартістю майже 51, 8 мільйона гривень.

У 2018 році громадянин перед виїздом до США на навчання видав нотаріальну довіреність, якою уповноважив свою знайому вчиняти від його імені правочини з нерухомим майном.

Невстановлені особи, дізнавшись про таку довіреність, вирішили підробити її, щоб продати ділянки.

З метою реалізації вказаного злочину, невстановлені зловмисники залучили чоловіка, який повинен був удавати з себе покупця ділянок і жінку, яка грала роль довіреної особи власника і надати при посвідченні договорів-купівлі продажу підроблений паспорт.

За версією слідства, нотаріус, який у березні 2020-го посвідчив продаж ділянок і вніс нові дані до реєстру майнових прав, достовірно знав, що перед ним шахраї. Зокрема, він посвідчив продаж без наявності договорів купівлі-продажу від 06.08.2015 на підставі яких продавець став власником цих земельних ділянок.

У подальшому експертиза показала, що підписи довіреної особи власника в документах підроблено. Довірена особа стверджує, що ніколи не зверталась до цього нотаріуса і оригінали документів на ділянки нікому не передавала.

Нотаріуса підозрюють у зловживанні повноваженнями особою, що надає публічні послуги, коли це спричинило тяжкі наслідки (ч.3 ст.365-2 КК).

Прокурор вимагав помістити нотаріуса під варту з альтернативою застави 51, 8 мільйона гривень, що відповідає вартості проданих ділянок.

Але суд вважає, що прокурор не довів, що підозрюваний має намір перешкодити слідству і більш м’який запобіжний захід буде неефективним. Відтак суд застосував домашній арешт з 22:00 год. до 06:00 год. наступної доби на строк 2 місяці.

Колишнім власником ділянок є Микита Самусєв — син бізнесмена Сергія Самусєва, власника та керуючого партнера девелоперської компанії ZV Development («Золоті Ворота»). ZV Development позиціонує себе як першопроходець у сфері котеджного будівництва з 30-річним досвідом.

Обухівський суд Київської області розглядає позов Самусєва-молодшого про повернення ділянок. Відомо, що продані ділянки перебували у власності ТОВ «БЦ Інвестбуд», яке у квітні 2021-го продало їх ТОВ «Екобуд-2014». Після цього суд за клопотанням колишнього власника ділянки арештував і заборонив подальші реєстраційні дії, а також будь-які підготовчі та будівельні роботи на спірній нерухомості.