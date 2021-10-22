Столичного поліцейського судитимуть за збут психотропних речовин

Київською міською прокуратурою спільно зі слідчими ТУ ДБР, розташованого у місті Києві, завершено досудове розслідування стосовно поліцейського, який продавав психотропні речовини (ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 1 ст. 317 КК України).

Слідством встановлено, що 35-річний правоохоронець, перебуваючи на посаді дільничного одного з районних управлінь Національної поліції у місті Києві, систематично збував амфетамін місцевим мешканцям.

У ході розслідування протиправної діяльності поліцейського виявлено ще одного наркоторговця, який товаришував із правоохоронцем та також збував психотропні речовини.

Так, в ході досудового розслідування задокументовано низку фактів збуту психотропних речовин вказаними особами, після чого їх було затримано слідчими державного бюро розслідувань спільно з оперативниками Київського міського управління ДВБ Національної поліції.

Також, було встановлено особу, яка облаштувала нарколабораторію в одному з домоволодінь у Броварському районі Київської області для виготовлення амфетаміну з метою збуту.

В ході розслідування вказану лабораторію ліквідовано правоохоронцями. Під час обшуку у приміщенні виявлено обладнання та хімікати, у тому числі прекурсори, необхідні для виготовлення психотропних речовин, а також амфетамін в особливо великому розмірі.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено.

Дії наркоторговців кваліфіковано за ч. 2 ст. 307 КК України, санкція якої передбачає максимальне покарання у виді позбавлення волі на строк до 10 років із конфіскацією майна. Обвинувальний акт направлено до Дніпровського районного суду міста Києва для розгляду по суті.

Дії виробника психотропних речовин кваліфіковано за ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 1 ст. 317 КК України, максимальна санкція, яких передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна. Обвинувальний акт направлено до Броварського міськрайонного суду Київської області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура