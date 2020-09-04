Столичного поліцейського затримали на збуті наркотиків

Прокуратурою міста Києва спільно зі слідчими Територіального управління ДБР, розташованого в місті Києві, при оперативному супроводженні Київського міського управління ДВБ Нацполіції України затримано співробітника слідчого відділу одного з районних управлінь поліції Києва, який займався збутом наркотичних засобів та психотропних речовин (ч. 2, 3 ст. 307 КК України).

Так, під час досудового розслідування правоохоронці задокументували 3 факти збуту 30-річним інспектором психотропних речовин «амфетамін» та «МДМА».

У четвер, 03 вересня 2020 року, після чергового збуту наркотичного засобу особі, яка діяла під контролем правоохоронних органів, поліцейського затримали «на гарячому» та вилучили близько 40 грамів білої порошкоподібної речовини, яка зі слів самого затриманого є особливо небезпечним наркотичним засобом — кокаїном. За вказаний наркотичний засіб інспектор отримав 70 тис. гривень.

У подальшому за адресами проживання затриманого, у його службовому кабінеті та в автомобілі проведено обшуки, у ході яких вилучено значну кількість речовин, схожих на наркотичні, нарковмісні рослини, зброю та понад 1 тис. боєприпасів. Вилучені речовини та інші речові докази будуть направлені на експертизу.

Наразі затриманому повідомлено про підозру. До суду скеровано клопотання щодо обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Тривають заходи, направлені на встановлення джерела походження наркотичних засобів, зброї та боєприпасів.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Прес-служба прокуратури Києва