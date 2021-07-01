Столичного стоматолога, обвинуваченого у вчиненні ряду злочинів, судитиме суд присяжних

За участі прокурора Київської міської прокуратури у Голосіївському районному суді міста Києва відбулося підготовче судове засідання у справі відносно столичного лікаря-стоматолога обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень в період з травня 2019 року по вересень 2020 року на території Києва та Київської області.

У ході підготовчого засідання обвинувачений скористався своїм правом на суд присяжних, у зв’язку із чим колегія судів ухвалила та призначила судовий розгляд справи судом присяжних у відкритому судовому засіданні Голосіївського районного суду міста Києва.

Також за клопотанням прокурора обвинуваченому продовжено запобіжний захід – тримання під вартою.

Нагадаємо, згідно з матеріалами слідства, 33-річний лікар, який займався стоматологічною практикою у Києві, обвинувачується у вчиненні замахів на умисні вбивства, розбійному нападі, крадіжці, шахрайстві на 400 тис. гривень, зберіганні психотропних речовин та погрозі насильством працівнику правоохоронного органу.

У разі доведення в суді вини обвинуваченого йому загрожує покарання до 15 років позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура