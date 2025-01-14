Столичне товариство зобов’язали звільнити комунальну земельну ділянку на березі Дніпра на Оболоні вартістю понад ₴632 млн.

За апеляційною скаргою Київської міської прокуратури Північний апеляційний господарський суд скасував рішення суду першої інстанції та зобов’язав приватне товариство повернути у користування територіальної громади столиці земельну ділянку водного фонду по вул. Прирічній в Оболонському районі Києва. Площа цієї ділянки майже 5 га, вартість – понад 632 млн гривень.

Встановлено, що товариство без належних документів використовувало цю ділянку, самочинно збудувавши на ній об’єкти нерухомості та облаштувавши стоянку для плавзасобів. При цьому ділянку огородили парканом, обмеживши доступ, зокрема, і до берега Дніпра. Крім того, самовільне захоплення ділянки перешкоджає відпочинку мешканців району у парку відпочинку, частина якого розміщена на огородженій ділянці.

Завдяки активній позиції прокурорів Київської міської прокуратури суд апеляційної інстанції скасував рішення суду першої інстанції про відмову в позові та задовольнив вимоги прокурора Оболонської окружної прокуратури міста Києва.

За рішенням суду товариство має повернути ділянку водного фонду територіальній громаді столиці, звільнивши від самочинно збудованих там об’єктів.

Рішення набрало законної сили та підлягає виконанню.

Пресслужба Київської міської прокуратури