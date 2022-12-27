Столичні оперативники розшукали покидька, який зґвалтував дитину та переховувався від органів слідства

Правопорушник познайомився з дитиною через мережу Інтернет та зустрівшись, вчинив відносно нього розпусні дії. За скоєне фігуранту до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Влітку минулого року до поліції Києва надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік зґвалтував хлопчика, 2009 року народження. З’ясувалось, що правопорушник познайомився із потерпілим через соціальні мережі, після чого зустрівся та вчинив відносно дитини дії сексуального характеру. У ході досудового розслідування правоохоронці довели причетність 30-річного уродженця Харківщини до скоєного.

Оскільки чоловік переховувався від органів слідства, працівники поліції за погодженням із Солом’янською окружною прокуратурою заочно повідомили йому про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України – зґвалтування та ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України – розбещення неповнолітніх.

Днями співробітники карного розшуку столичного главку спільно з оперативниками Солом’янського управління поліції провели комплекс заходів та завдяки злагодженій роботі затримали зловмисника у Харківській області. Наразі фігурант перебуває під вартою. Кривднику загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва