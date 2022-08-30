Столичні оперативники впродовж тижня розшукали 19 осіб, які переховувались від правоохоронних органів

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Поліцейські продовжують роботу з пошуку безвісно зниклих осіб та встановлення невпізнаних тіл загиблих громадян.

Протягом минулого тижня співробітники управління карного розшуку столичного главку спільно з оперативниками територіальних управлінь поліції здійснювали заходи з розшуку осіб, причетних до скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів. Правоохоронцями викрито та затримано 19 правопорушників, котрі переховувались від органів досудового розслідування, суду та установ виконання покарань.

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Також оперативники поліції Києва продовжують роботу з пошуку безвісно зниклих осіб. Правоохоронці розшукали 102 особи та відновили з ними зв’язок.

Щотижнева робота у вищезазначених напрямкам триватиме й надалі. Тож, якщо вам необхідна допомога правоохоронців столиці, звертайтесь на спецлінію за номером 102 або за додатковими телефонами територіальних підрозділів:

Голосіївське УП – 0676505015
Дарницьке УП – 0676506921
Деснянське УП – 0676506922
Дніпровське УП – 0676506923
Оболонське УП – 0671241949
Печерське УП – 098-622-59-93
Подільське УП – 0978938414
Святошинське УП – 098 734 0646
Солом‘янське УП – 0731044138
Шевченківське УП – 06765069 24
Управління поліції в метрополітені – 0964901698

Відділ комунікації поліції Києва

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