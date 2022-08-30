Столичні оперативники впродовж тижня розшукали 19 осіб, які переховувались від правоохоронних органів

Поліцейські продовжують роботу з пошуку безвісно зниклих осіб та встановлення невпізнаних тіл загиблих громадян.

Протягом минулого тижня співробітники управління карного розшуку столичного главку спільно з оперативниками територіальних управлінь поліції здійснювали заходи з розшуку осіб, причетних до скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів. Правоохоронцями викрито та затримано 19 правопорушників, котрі переховувались від органів досудового розслідування, суду та установ виконання покарань.

Також оперативники поліції Києва продовжують роботу з пошуку безвісно зниклих осіб. Правоохоронці розшукали 102 особи та відновили з ними зв’язок.

Щотижнева робота у вищезазначених напрямкам триватиме й надалі. Тож, якщо вам необхідна допомога правоохоронців столиці, звертайтесь на спецлінію за номером 102 або за додатковими телефонами територіальних підрозділів:

Голосіївське УП – 0676505015

Дарницьке УП – 0676506921

Деснянське УП – 0676506922

Дніпровське УП – 0676506923

Оболонське УП – 0671241949

Печерське УП – 098-622-59-93

Подільське УП – 0978938414

Святошинське УП – 098 734 0646

Солом‘янське УП – 0731044138

Шевченківське УП – 06765069 24

Управління поліції в метрополітені – 0964901698

Відділ комунікації поліції Києва