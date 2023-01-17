Столичні оперативники впродовж тижня затримали 22 особи, які перебували у розшуку

Також правоохоронці встановили місцезнаходження 70 безвісно зниклих громадян.

Протягом минулого тижня співробітники управління карного розшуку поліції Києва здійснювали заходи з розшуку осіб, причетних до скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів.

Так, було викрито та затримано 22 правопорушника, які переховувались від органів досудового розслідування, суду та установ виконання покарань за вчинення крадіжок, шахрайств, незаконного заволодіння транспортним засобом та наркозлочинів.

Крім того, оперативники займаються пошуком безвісно зниклих осіб. За минулий тиждень було розшукано 70 безвісно зниклих громадян. Разом з тим, у ході проведення оперативно-розшукових заходів з виявлення та ідентифікації тіл загиблих – встановлено 9 осіб.

Відділ комунікації поліції Києва