Столичні оперативники виявили у чоловіка схрон зброї та боєприпасів (фото)

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За результатами обшуків у фігуранта правоохоронці вилучили ракети, автомат, гранати, набої та інші боєприпаси. Вилучене направлено на проведення судово-балістичної експертизи. Чоловіку загрожує до семи років тюремного ув’язнення.

В ході проведення операції «Зброя та вибухівка» співробітники відділу управління карного розшуку поліції Києва спільно з правоохоронцями Подільського управління поліції провели комплекс оперативних заходів та викрили чоловіка, який у квартирі та гаражі зберігав схрон зброї та боєприпасів. Слідчо-оперативна група задокументувала злочин.

схрон зброї та боєприпасів: столичні оперативники викрили чоловіка

За ухвалою слідчого судді правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцем проживання порушника та в його гаражі. У результаті поліцейські виявили значну кількість зброї, боєприпасів та вибухових речовин: ракети, переносний протитанковий комплекс, протитанкові гранати, автомат, майже 1700 патронів різного калібру, шість гранат Ф-1, дві ручні кумулятивні гранати, саморобний вибуховий пристрій, сигнальна міна, димові шашки, гранатометні постріли та інше.

схрон зброї та боєприпасів: столичні оперативники викрили чоловіка

Правопорушником виявився 56-річний киянин, його було затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Незаконне озброєння вилучено та направлено на судово-балістичну експертизу.

схрон зброї та боєприпасів: столичні оперативники викрили чоловіка

За даним фактом слідчим відділом Подільського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами чи вибуховими речовинами. Вирішується питання щодо повідомлення чоловіку про підозру, йому загрожує від трьох до семи років тюремного ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Києва

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