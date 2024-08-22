Столичні оперативники затримали 53-річного іноземця за викрадення ноутбуку з магазину

Зловмисник скористався тим, що продавець відволікся на іншого відвідувача та поцупив комп’ютерну техніку. Правоохоронці оперативно розшукали чоловіка й вилучили викрадене майно. Фігурант перебуває під вартою, йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Подія відбулась днями у Шевченківському районі столиці. Як повідомили до поліції – до приміщення магазину з продажу техніки зайшов чоловік й, скориставшись тим, що продавець відволікся на клієнта, забрав з полиці ноутбук та втік.

Оперативники спільно з аналітиками сектору кримінального аналізу встановили особу порушника і вже за кілька годин затримали його у Солом’янському районі столиці. Викрадений ноутбук поліцейські вилучили з авто, на якому пересувався зловмисник. Слідчі затримали 53–річного іноземця у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. За процесуального керівництва Шевченківської прокуратури міста Києва слідчі повідомили затриманому про підозру.

На час слідства фігурант перебуватиме під вартою, йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Крім того, поліцейські перевіряють чоловіка на причетність до вчинення аналогічних злочинів на території столиці.

Відділ комунікації поліції Києва