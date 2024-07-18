Столичні оперативники затримали чоловіка, який під час конфлікту вдарив знайомого ножем у голову

Потерпілого у тяжкому стані доправили до лікарні. Дії зловмисника кваліфіковані як замах на вбивство, йому повідомлено про підозру. Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

До поліції Києва від перехожих надійшло повідомлення про те, що в Печерському районі на тротуарі лежить чоловік без свідомості, з відкритою раною в голові. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група, оперативні співробітники та карета швидкої допомоги. 40-річного чоловіка ушпиталили до місцевої лікарні, де він у важкому стані перебуває у реанімаційному відділенні.

В ході слідчо-розшукових заходів оперативні співробітники Печерського управління поліції спільно з працівниками управління карного розшуку та за допомогою аналітиків кримінального аналізу встановили причетного скоєння злочину – ним виявився 57-річний іноземець. Останній під час раптового конфлікту з потерпілим вдарив чоловіку ножем у голову, після чого втік.

Слідчі затримали зловмисника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та за процесуального керівництва районної Печерської окружної прокуратури оголосили про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – замах на умисне вбивство. Слідчі клопочуть перед судом щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Фігуранту загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва