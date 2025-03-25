Столичні оперативники затримали чоловіка за крадіжку кабелю зв’язку з будинку

Зловмисник проник до підвального приміщення телекомунікаційної компанії та відрізав дроти. Слідчі повідомили йому про підозру. Відтепер порушнику загрожує до восьми років позбавлення волі.

До Святошинського управління поліції звернувся працівник компанії та повідомив про те, що з підвального приміщення зникло понад 120 метрів кабелю зв’язку. На місце події для з’ясування всіх обставин та документування злочину виїхала слідчо-оперативна група.

Правоохоронці з’ясували, що невідомий зайшов до під’їзду одного зі столичних будинків та спустився до підвального приміщення, де знаходяться дроти зв’язку телекомунікаційної компаній. Порушник за допомогою інструментів відрізав кабель, після чого помістив його у мішок та виніс з підвалу.

За скоєння злочину оперативні працівники затримали неодноразово судимого за майнові злочини 35-річного мешканця Київщини. Під час слідчих дій правоохоронці вилучили речові докази, що вказують на причетність чоловіка до вчинення кримінального правопорушення.

Слідчі повідомили порушнику про підозру за ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За замах на таємне викрадення чужого майна, вчиненого повторно, в умовах воєнного стану та поєднане з проникненням в інше приміщення, зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва