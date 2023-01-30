Столичні оперативники затримали чоловіка за викрадення службового авто

Перебуваючи напідпитку, правопорушник скористався залишеними на пропускному пункті фірми ключами та поїхав чужим автомобілем. Однак під час втечі фігурант не впорався з керуванням, в’їхав в припаркований транспортний засіб та втік з місця пригоди. За такі дії йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

До чергової частини Солом’янського управління поліції надійшло повідомлення від 48–річного місцевого мешканця про те, що вночі на вулиці Шутова невідомий викрав його службову вантажівку. Для документування та встановлення обставин події на місце виїхали слідчо-оперативна група, екіпаж патрульних поліцейських та співробітники карного розшуку.

З’ясувалось, що після робочої зміни на одному із столичних підприємств потерпілий залишив ключі на пропускному пункті та пішов додому. В свою чергу, перебуваючи напідпитку правопорушник скористався моментом, коли на пункті нікого не було, взяв ключі та викрав автівку сервісної служби. Фігурант вирішив проїхатись містом, однак не впоравшись з керуванням в’їхав в припаркований автомобіль на проспекті Перемоги. Після чого покинув транспортний засіб на місці пригоди та втік.

За результатами проведення комплексу оперативно-розшукових заходів оперативники встановили місцезнаходження правопорушника та затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Автокрадієм виявився уродженець Сумської області, 1992 року народження, який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався.

Слідчий Солом’янського управління поліції за погодженням із Солом’янською окружною прокуратурою повідомив чоловіку про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 289 Кримінального кодексу України – незаконне заволодіння транспортним засобом, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Санкція статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Відділ комунікації поліції Києва