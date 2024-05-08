Столичні оперативники затримали грабіжника, який напав на 73-річну жінку

Порушник слідкував за пенсіонеркою з моменту поїздки у громадському транспорті й до під’їзду її будинку, де зірвав з шиї потерпілої золотий ланцюжок та втік. На час проведення досудового розслідування фігурант перебуватиме під вартою, за скоєне йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

До чергової частини Дарницького управління поліції надійшла інформація про пограбування. Місцева мешканка повідомила, що в під’їзді житлового будинку невідомий штовхнув її та зірвав золотий ланцюжок. На місце негайно направили слідчо-оперативну групу та працівників кримінальної поліції районного управління.

Начальник кримінальної поліції Дарницького управління поліції Олександр Пак повідомив, що оперативники підрозділу спільно з працівниками управління карного розшуку столичного главку встановили та затримали нападника:

«Ми встановили, що зловмисник почав слідкувати за потерпілою під час поїздки у громадську транспорті, слідував за нею дорогою до її дому та на вході в будинок зірвав з шиї жінки золотий ланцюжок й втік. Ми встановили підозрюваного – ним виявився 36-річний уродженець Херсонської області, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки та грабіж».

Слідчі Дарницького управління поліції розслідують кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану та за погодженням окружної прокуратури повідомили фігурантові про підозру. Санкція статті передбачає покарання від 7 до 10 років позбавлення волі.

«Дарницький районний суд ухвалив клопотання слідчих щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та на час досудового розслідування відправив його під варту строком на 60 діб, а ми перевіряємо фігуранта на ймовірну причетність до вчинення інших кримінальних правопорушень на території столиці», – додав начальник кримінальної поліції.

Відділ комунікації поліції Києва