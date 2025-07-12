Столичні оперативники затримали грабіжника, який відібрав пенсію у 85-річного чоловіка

Зловмиснику повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Відтепер йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

До поліції надійшло повідомлення від літнього чоловіка про те, що на вулиці Героїв полку «Азов» його пограбував невідомий. На місце події виїхала слідчо-оперативна група та співробітники карного розшуку.

Як з’ясувалось, того дня 85-річний пенсіонер, щойно отримавши пенсію у поштовому відділенні, прямував додому. По дорозі на нього ззаду накинувся зловмисник, вирвав пакет із документами та понад 11 тисячами гривень пенсії, після чого втік у невідомому напрямку.

Оперативники спільно з аналітиками кримінального аналізу встановили особу порушника за допомогою камер відеоспостереження — ним виявився 41-річний безробітний мешканець Оболонського району. Правоохоронці вилучили речові докази та затримали чоловіка у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий Оболонського управління поліції повідомив зловмиснику про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва