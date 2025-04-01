Столичні оперативники затримали грабіжника, який вирвав золоту прикрасу з вуха 72-річної бабусі

Зловмисник прослідкував за пенсіонеркою та у. Слідчі повідомили порушнику про підозру. Відтепер йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

До Святошинського управління поліції надійшло повідомлення від літньої жінки про те, що невідомий чоловік її пограбував. На місце події виїхала слідчо- оперативна група районного управління.

Правоохоронці з’ясували, що на вулиці порушник помітив у пенсіонерки золоті сережки, прослідкував за літньою жінкою, дочекавшись зручного моменту підбіг та вирвав з її вуха золоту прикрасу й втік.

Оперативники Святошинського управління поліції спільно з сектором кримінального аналізу встановили, що до вчинення кримінального правопорушення причетний 39-річний киянин. Поліцейські затримали зловмисника та вилучили у нього прикрасу потерпілої.

Слідчі, за процесуальним керівництвом Святошинської окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За грабіж поєднаний з насильством, яке є небезпечним для життя чи здоров’я, вчинений повторно в умовах воєнного стану наступні десять років свого життя порушник може провести за гратами.

Відділ комунікації поліції Києва