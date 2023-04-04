Столичні оперативники затримали осіб за грабіж та крадіжу в Голосіївському районі

Правоохоронці повідомили зловмисникам про підозри у скоєнні злочинів.

До поліції Києва звернулись працівники адміністрації одного з автозаправних комплексів у Голосіївському районі з повідомленням про те, що невідомий чоловік у приміщенні торгового залу відкрито заволодів алкогольними напоями та солодощами, після чого втік з місця події.

Прибувши за вказаною адресою, правоохоронці опитали заявників та переглянули відео з камер спостереження, які зафіксували неправомірні дії порушника.

Працівники карного розшуку Голосіївського управління поліції за допомоги аналітиків управління кримінального аналізу у ході оперативно-розшукових заходів встановили зловмисника. Ним виявився киянин, 1986 року народження, раніше судимий за аналогічні злочини.

Окрім цього, в ході досудового розслідування правоохоронці встановили ще два факти скоєння фігурантом крадіжок аналогічних товарів у приміщенні даного комплексу.

Друге кримінальне правопорушення сталось на вулиці Академіка Заболотного. На спецлінію 102 від місцевої мешканки надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік викрав у неї велосипед та поїхав у невідомому напрямку. Для документування злочину на місце події виїхала слідчо-оперативна група Голосіївського управління поліції.

За описом, який надала потерпіла та свідки події, поліцейські негайно розпочали пошук крадія велотранспорту, встановили особу порушника та затримали його. Ним виявився 32-річний місцевий мешканець, який раніше вже мав проблеми із законом за майнові злочини. Поцуплений велосипед фігурант встиг здати до ломбарду.

За обома фактами слідчі за погодженням із Голосіївською окружною прокуратурою повідомили зловмисникам про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану та ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена повторно в умовах воєнного стану. Один з фігурантів вже перебуває під вартою, а іншому невдовзі суд обере запобіжний захід. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Києва