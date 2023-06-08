Столичні оперативники затримали у Києві та Одесі двох наркодилерів із великою партією наркотиків

Правоохоронці припинили діяльність телеграм-каналу та затримали зловмисників. Один із них «працював» у столиці як виробник та відправник наркотичних речовин. Його спільник у місті Одеса працював закладчиком. Правоохоронці вилучили у наркобізнесменів психотропну речовину, вартість якої на «чорному» ринку складає близько 130 000 доларів США. Фігурантам загрожує до 12-ти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Оперативники Шевченківського управління поліції за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури, спільно зі співробітниками сектору кримінального аналізу та за силової підтримки спецпризначенців припинили діяльність нарколабораторії з виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин.

Начальник відділу поліції № 2 Шевченківського управління поліції Олександр Дибов розповів, що під час документування злочинної діяльності зі збуту наркотичних засобів правоохоронці встановили особу, яка організувала на території міста Києва нарколабораторію та склад для зберігання виготовленої продукції з метою подальшого продажу:

«Під час проведення обшуку у складському приміщенні на вулиці Сім’ї Хохлових ми виявили та вилучили близько 50 кілограмів солей Альфа-PVP, обладнання для виготовлення психотропних речовин, лабораторний хімічний посуд, хімічні речовини, засоби для фасування та зважування, електроні ваги, близько 30 літрів прекурсору, соляну кислоту та 100 літрів речовини, схожої на ацетон».

Вчора, 7 червня, працівники карного розшуку відділу поліції № 2 Шевченківського управління поліції спільно зі співробітниками Головного оперативно-розшукового відділу № 26 прикордонного загону Державної прикордонної служби задокументували відправлення психотропної речовини та наркотичних засобів на відділення пошти у місті Одеса. Так, оперативники встановили спільника київського наркодилера – ним виявився одесит, 2002 року народження.

Молодик працював на телеграм-канал як закладчик наркотичних засобів. Під час проведення огляду у затриманого правоохоронці виявили та вилучили 3 кілограми солей Альфа-PVP, шишки канабісу вагою близько 200 грамів, два мобільних телефони, банківську карту та квитанцію про отримання відправлення.

«Крім того, ми провели обшук за місцем мешкання фігуранта у квартирі, яку він використовував як склад для подальшого розподілу наркотичних речовин та психотропних засобів на території Одеської області. Під час проведення обшуку ми виявили та вилучили ще близько 1,5 кілограма психотропу, 56 пігулок МДМА, 150 грамів мефедрону, 200 грамів амфетаміну», – додав правоохоронець.

Двох наркодилерів правоохоронці затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Приблизна вартість вилученої психотропної речовини на «чорному» ринку складає близько 130 000 тисяч доларів США.

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили затриманим про підозру. Фігурантам загрожує до 12-ти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва