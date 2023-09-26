Столичні оперативники затримали злодія, який обкрадав житло киян

Зловмисник обкрадав квартири на перших поверхах, куди проникав через вікна. З помешкань він забирав гроші та цінні речі власників. Слідчі повідомили йому про підозру та проводять перевірку на причетність до аналогічних злочинів. Фігурантові загрожує до дванадцяти років з конфіскацією майна.

До поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від місцевої мешканки про крадіжку з квартири на вулиці Зодчих. За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група територіального підрозділу, яка задокументувала злочин.

Провівши першочергові слідчі дії правоохоронці встановили, що зловмисник проник до житла, яке знаходиться на першому поверсі багатоквартирного будинку, шляхом віджиму металопластикового вікна. З помешкання невідомий викрав гроші у сумі 14 500 доларів США, 50 000 польських злотих, 600 Євро, 10 000 гривень, мобільний телефон, два ноутбуки, дві золоті каблучки, золотий хрестик та золоту підвіску.

Як розповів начальник Святошинського управління поліції Андрій Шевченко, правоохоронці провели кропітку роботу та протягом доби встановили, що до крадіжки причетний неодноразово судимий за аналогічні злочини 36-річний киянин:

«Оперативники столичного главку спільно з розшуківцями нашого підрозділу опитали десятки громадян та переглянули відео з камер спостереження, що допомогло встановити маршрути руху зловмисника, а згодом і його особу. Фігуранта затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, а за місцем його мешкання провели обшук та вилучили викрадене майно».

Провівши аналіз вчинених аналогічних правопорушень, працівники поліції встановили, що затриманий причетний ще до однієї крадіжки з квартири на території Святошинського району, а також до крадіжок на території ще декількох районів столиці. Перевірка щодо епізодів триває.

Слідчі за процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури повідомили фігурантові про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна. На час досудового розслідування суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 214 700 гривень.

Відділ комунікації поліції Києва