Столичні оперативники затримали зловмисника, який вночі обікрав автозаправну станцію

Дочекавшись відсутності продавців, зловмисник проник до приміщення станції та викрав з каси 56 000 гривень. Порушнику оголошено про підозру у крадіжці, вчиненій в умовах воєнного стану – йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Подія відбулася на території Дарницького району. До столичної поліції звернулися представники адміністрації мережі автозаправних станції, які повідомили, що на одній з АЗС по внутрішніх камерах спостереження вони виявили крадіжку коштів. За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка.

Поліцейські встановили, що вночі невідомий дочекався відсутності обслуговуючого персоналу в приміщенні автостанції та викрав з каси 56 000 гривень підприємства й мобільний телефон касира.

Під час проведення подальших розшукових заходів оперативники встановили, що до крадіжки причетний 30-річний киянин, який неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення аналогічних злочинів. Правоохоронці вилучили в нього частину речових доказів та затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Також відомо, що затриманий підозрюється у крадіжці 15 000 гривень, ноутбука та електричних інструментів з іншого торгівельного закладу на території району. За даним фактом проводиться досудове слідство.

Слідчі, за процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури, оголосили зловмиснику підозру у крадіжці, вчиненій в умовах воєнного стану. Порушнику загрожує до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва