Столичні оперативники затримали зловмисника за розбійний напад на неповнолітнього

Підозрюваний вдарив 17-річного хлопця, а коли той впав відібрав у нього мобільний телефон та втік. Поліцейські розшукали правопорушника та вилучили ґаджет юнака. Наступні 15 років фігурант може провести за ґратами.

Днями до Солом’янського управління поліції Києва надійшло повідомлення від медиків про те, що біля одного з будинків на вулиці Вадима Гетьмана вони госпіталізували хлопця, 2006 року народження, якого побив невідомий. До лікарні та на місце події відразу ж виїхала слідчо-оперативна група відділу поліції № 1 районного управління поліції.

За словами начальника Солом’янського управління поліції Ігоря Леуса, правоохоронці з’ясували, що невідомий чоловік окрім спричинення тілесного ушкодження ще й відібрав у хлопця мобільний телефон. Оперативники ретельно відпрацювали прилеглу територію та знайшли камери відеоспостереження, які зафіксували правопорушника:

«В ході відпрацювання вже наступного дня співробітники карного розшуку розшукали підозрюваного на одній з вулиць Солом’янського району. Ним виявився уродженець Вінниччини, 1997 року народження. Фігурант зізнався, що продав ґаджет на місцевому ринку. Наразі ми знайшли й вилучили речовий доказ та незабаром повернемо законному власнику».

Правоохоронці затримали чоловіка у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятору тимчасового тримання.

Слідчі за процесуального керівництва окружної прокуратури повідомили правопорушнику про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України – розбій вчинений в умовах воєнного або надзвичайного стану, або поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень. Санкція статті передбачає від 8 до 15 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва