Столичні поліцейські підозрюють жінку та двох чоловіків у шахрайському заволодінні наркотичними засобами

Слідчі повідомили про підозру трьом особам, які шляхом обману лікарів різних медичних установ отримували рецепти на отримання безкоштовних ліків, що містять наркотичний засіб метадон. За скоєне їм загрожує до десяти років ув’язнення.

Співробітники управління боротьби з наркозлочинністю міста Києва спільно зі слідчими Деснянського управління поліції за процесуального керівництва прокурорів столичної Деснянської окружної прокуратури викрили місцеву мешканку та двох чоловіків, які проживають у Дніпровському районі, у заволодінні наркотичного засобу шляхом обману.

У ході досудового розслідування встановлено, що 30-річна киянка та раніше судимі чоловіки, 1985 та 1987 років народження, перебуваючи на програмі замісної підтримувальної терапії для хворих з опіоїдною залежністю шляхом обману лікарів різних медичних установ отримували від них рецепти на право безкоштовного придбання ліків, що містять наркотичний засіб метадон. В подальшому отримані рецептурні бланки зловмисники використовували в аптеках Києва. Загалом поліцейські встановили причетність фігурантів до 105 фактів заволодіння метадоном шляхом шахрайства.

Слідчим відділом Деснянського управління поліції за процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури міста Києва трьом фігурантам повідомлено про підозри у скоєнні злочину передбаченого ч.1 та ч.2 ст. 308 Кримінального кодексу України – викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Відділ комунікації поліції Києва