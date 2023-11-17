столичні поліцейські проводять обшуки в в офісі благодійного фонду

Правоохоронці вилучили документацію та гроші. Триває перевірка щодо збору та передачі грошей на потреби ЗСУ.

Учора ввечері у телеграм-каналах поширилось відео конфлікту між громадянами в Оболонському районі столиці щодо збору грошей на потреби українських військових.

Правоохоронці, які прибули на місце, врегулювали конфлікт та доставили до територіального управління поліції п’ятьох представників благодійного фонду. Працівники поліції кваліфікували подію як шахрайство.

У рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України правоохоронці проводять невідкладні обшуки за адресою благодійного центру та місцем проживання керівника фонду. Вилучено різну документацію та гроші. Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації поліції Києва